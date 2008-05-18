Требуется специалист по работе с/над 1С. Выполнение разовых задач, г. Москва. Задачи на сегодня:

1. настроить обмен данными филиала с центральным офисом - что-то там с провайдером, что он сам понять не может; 2. оптимизировать работу компьютера в центральном офисе, 1С перегружена работать нормально не может.

Пишите, пожалуйста, свой опыт, и примерную цену за описанные пока задачи.

Сообщения вроде: "всегда готов стучите 123" просьба не отправлять.

Спасибо.