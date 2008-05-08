Необходимо изменить отображение в категориях для Sobi2. Т.е. в категориях должна отображаться таблица списка с соответствующими полями, как вот здесь http://www.topseos.com/option,com_servicecategories/task,viewCompany/cat_id,1/

А не блоки как вот здесь http://internetrating.ru/index.php?option=com_sobi2&catid=7&Itemid=30