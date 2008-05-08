Требуется выполнить перенос нескольких сайтов на другой хостинг (php/mysql), возможно что-то придется донастроить.

Я так полагаю, оплату честнее проводить за часы работы, поэтому от вас:

- стоимость часа

- сколько времени в среднем бываете в инете (чтобы можно было следующие работы тоже поручать Вам)

- какой опыт