Перенос нескольких сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок265 просмотров

Требуется выполнить перенос нескольких сайтов на другой хостинг (php/mysql), возможно что-то придется донастроить.

Я так полагаю, оплату честнее проводить за часы работы, поэтому от вас:

- стоимость часа

- сколько времени в среднем бываете в инете (чтобы можно было следующие работы тоже поручать Вам)

- какой опыт

MySQLPHP
17 лет назад
openair
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров