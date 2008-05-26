Требуеться человек для удаленного администратирования сервера/ основные задачи Сервер на базе ОС FreeBSD, настроенной особым образом, с предустановленными стандартными сервисами (Apache2, PHP-5.2, MySQL-5.0, почтовая система и т.д.); все это настроить и установить. так ...
Помощь в переезде с одного хостинга на другой
Требуется перенести контент и БД без потерь. Срочно!
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