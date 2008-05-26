Помощь в переезде с одного хостинга на другой

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки150 просмотров

Требуется перенести контент и БД без потерь. Срочно!

Все предложения сюда!

17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maethor
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$15
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задачу поставил корректно, по мере выполнения без проблем отвечал на все возникающие вопросы. Оплатил сразу же, как задача была выполнена. Приятно было поработать с ним.

Заявки фрилансеров

maethor
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад