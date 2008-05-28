Хостинговый сервер под FreeBSD

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен10 заявок275 просмотров

Есть сервер на колокейшене, ОС FreeBSD 6.3

Машину планируется использовать для предоставления услуг виртуального хостинга и почты клиентам компании.

Требуется установка и настройка соответствующего серверного ПО, в дальнейшем - администрирование.

Предпочтение исполнителям, имеющим опыт работы в хостинге.

Возможно заключение официального договора. В случае, если вы находитесь в Москве, возможна оплата наличными.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки в предложениях.

17 лет назад
NTikhonov
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

intuity
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$200
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понравилось работать с этим человеком.

Заявки фрилансеров

intuity
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад