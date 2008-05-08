Отправка письма из FreeBSD через smtp.mail.ru

Надо научиться отправлять письма из FreeBSD через внешние SMTP сервера. Например, через smtp.mail.ru.

Для этих целей поставил порт smtpmail. Выполняю команду:

echo 'Message' | /usr/local/bin/smtpmail -t [email protected] -H smtp.mail.ru -s mysubject -u mylogin -p mypassword -f [email protected] -

где

[email protected] - email получателя

mylogin, mypassword - мои логин и пароль на mail.ru

Почему-то эта команда работает лишь в 50% случаев. Если тоже самое сделать для smtp.rambler.ru, то работает в 100% случаев. Для других почтовиков вообще не работает. Как сделать, чтобы на mail.ru работала всегда? В чем ошибка?

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