Необходимо изменить отображение в категориях для Sobi2. Т.е. в категориях должна отображаться таблица списка с соответствующими полями, как вот здесь http://www.topseos.com/option,com_servicecategories/task,viewCompany/cat_id,1/ А не блоки как вот здесь http://internetrating.ru/index.php?option=com_sobi2&catid=7&Itemid=30
Нужна консультация по mail сервису
Нужна консультация, как справиться с подобной вещью
:
xxx.xxx.xx.xx does not like recipient.
Remote host said: 550 5.7.1 ... Connect denied. IP name lookup failed for yyy.yyy.y.yyy
Giving up on xxx.xx.xx.xx.
:
vvv.vv.vvv.vvv does not like recipient.
Remote host said: 450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your hostname, [yyy.yy.y.yyy]
Giving up on vvv.vv.vvv.vvv.
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.
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