Нужна консультация по mail сервису

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки320 просмотров

Нужна консультация, как справиться с подобной вещью

:

xxx.xxx.xx.xx does not like recipient.

Remote host said: 550 5.7.1 ... Connect denied. IP name lookup failed for yyy.yyy.y.yyy

Giving up on xxx.xx.xx.xx.

:

vvv.vv.vvv.vvv does not like recipient.

Remote host said: 450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your hostname, [yyy.yy.y.yyy]

Giving up on vvv.vv.vvv.vvv.

I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

17 лет назад
aressto
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
Очень мне помог, грамотно показал на ошибку, терпеливо разъяснил в чём дело. Спасибо, Артём!

Заявки фрилансеров

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад