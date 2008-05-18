Перенос данных виртуального хостинга на выделенный

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок255 просмотров

Сайт хостится на Агаве. тариф Normal. Возросли нагрузки и по требования агавы нужно перенести сайт на выделенный хостинг Basic http://hosting.agava.ru/vps/

Задачи подробнее описаны в разделе "системное администрирование" http://hosting.agava.ru/vps/d.shtml

Сайт сделан на Joomla. Базы в MySQL.

JoomlaMySQL
17 лет назад
masla-slick
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров