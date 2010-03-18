Нужно отбить http flood атаку.
Опр. и устр. ошибки Segmentation fault Mnogosearh
Существует проект с установленной поисковой системой mnogosearch (http://www.mnogosearch.org/), в индексе которой находятся порядка 8000 хостов, ~30 Гб.
Индекс построен на базе MySQL, режим blob.
Версия Mnogosearch v 3.3.9
Версия PHP v5
OS. FreeBSD 7.0
При запуске системы индексации, иногда, через некоторое время происходит ошибка segmentation fault, и процесс индексации падает.
Причем сама ошибка может проявится сразу после запуска, либо через некоторое время в процессе индексации.
При нарастании объемов базы данных, ошибка стала появляться чаще.
Сейчас это 90% случаев.
Нужно:
- Определить причину ошибки
- Предложить метод ее исправления.
- Исправить ошибку, и добится стабильной работы индексации mnogoseach.
ДОПОЛНЕНИЕ:
Анализ показал, что ошибка находится в бинарном файле индексатора.
Проект mnogosearch имеет открытый исходный код, в связи с этим есть возможность исправления и перекомпиляции скрипта.
Нужно произвести debug индексатора mnogosearch и определить причину.
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