Опр. и устр. ошибки Segmentation fault Mnogosearh

Существует проект с установленной поисковой системой mnogosearch (http://www.mnogosearch.org/), в индексе которой находятся порядка 8000 хостов, ~30 Гб.

Индекс построен на базе MySQL, режим blob.

Версия Mnogosearch v 3.3.9

Версия PHP v5

OS. FreeBSD 7.0

При запуске системы индексации, иногда, через некоторое время происходит ошибка segmentation fault, и процесс индексации падает.

Причем сама ошибка может проявится сразу после запуска, либо через некоторое время в процессе индексации.

При нарастании объемов базы данных, ошибка стала появляться чаще.

Сейчас это 90% случаев.

Нужно:

- Определить причину ошибки

- Предложить метод ее исправления.

- Исправить ошибку, и добится стабильной работы индексации mnogoseach.

ДОПОЛНЕНИЕ:

Анализ показал, что ошибка находится в бинарном файле индексатора.

Проект mnogosearch имеет открытый исходный код, в связи с этим есть возможность исправления и перекомпиляции скрипта.

Нужно произвести debug индексатора mnogosearch и определить причину.