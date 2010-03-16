Nginx auto recovery problema

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Закрыт7 заявок191 просмотр

Иногда бывает что nginx не работает и php cgi

есть ли вариант auto recovery when idle or failed nginx?

NginxPHP
15 лет назад
eliasbowmann
Боуман 
75 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов

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