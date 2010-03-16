На виртуале надо настроить ПФ для проброса внутрь сети. Есть трудность в том, что внешний интерфейс- виртуальный Надо зафорвардить 8000 порт на 192.168.231.1:8000 Оплата за результат в течении 30 ...
Nginx auto recovery problema
Иногда бывает что nginx не работает и php cgi
есть ли вариант auto recovery when idle or failed nginx?
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