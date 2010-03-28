Есть физический сервер с eth0 и eth1 eth0 смотрит во внешний интернет На eth0 висит сам физический сервер и VPS-сервера. На eth1 висят VPS-сервера из локальной сети. Требуется настроить ...
OpenVZ + iptables port forwarding
На виртуале надо настроить ПФ для проброса внутрь сети.
Есть трудность в том, что внешний интерфейс- виртуальный
Надо зафорвардить 8000 порт на 192.168.231.1:8000
Оплата за результат в течении 30 минут. Помучаться 1,5 часа с гуглем и мануалами я могу самостоятельно. Ищу профи.
root@thesystem:~# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6960 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6960 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:353978 (345.6 KiB) TX bytes:353978 (345.6 KiB)
tap0 Link encap:Ethernet HWaddr 1e:b8:e4:07:cf:e2
inet addr:192.168.231.2 Bcast:192.168.231.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::1cb8:e4ff:fe07:cfe2/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:460 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12485 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:500
RX bytes:30658 (29.9 KiB) TX bytes:1160020 (1.1 MiB)
venet0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:127.0.0.1 P-t-P:127.0.0.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255
UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:977478 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1088709 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:100631912 (95.9 MiB) TX bytes:159691103 (152.2 MiB)
venet0:0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:64.12.34.56 P-t-P:64.12.34.56 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255
UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
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