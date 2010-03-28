OpenVZ + iptables port forwarding

В указанный в задаче срок не успели(30 минут), но учитывая сложность моего случая, справились отлично. Срок я указывал чтобы отсекать тех, кто за мои деньги читает мануалы. :) В данном случае, по своим ощущениям могу сказать, что Александр разбирается и решает поставленные задачи не по "How to".