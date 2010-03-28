OpenVZ + iptables port forwarding

$20
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Завершен2 заявки218 просмотров

На виртуале надо настроить ПФ для проброса внутрь сети.

Есть трудность в том, что внешний интерфейс- виртуальный

Надо зафорвардить 8000 порт на 192.168.231.1:8000

Оплата за результат в течении 30 минут. Помучаться 1,5 часа с гуглем и мануалами я могу самостоятельно. Ищу профи.

root@thesystem:~# ifconfig

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:6960 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:6960 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:353978 (345.6 KiB) TX bytes:353978 (345.6 KiB)

tap0 Link encap:Ethernet HWaddr 1e:b8:e4:07:cf:e2

inet addr:192.168.231.2 Bcast:192.168.231.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::1cb8:e4ff:fe07:cfe2/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:460 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:12485 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:500

RX bytes:30658 (29.9 KiB) TX bytes:1160020 (1.1 MiB)

venet0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

inet addr:127.0.0.1 P-t-P:127.0.0.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255

UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1

RX packets:977478 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:1088709 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:100631912 (95.9 MiB) TX bytes:159691103 (152.2 MiB)

venet0:0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

inet addr:64.12.34.56 P-t-P:64.12.34.56 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255

UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1

15 лет назад
mista_jj
John Jobson 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

alexKol
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$20
1 день
В указанный в задаче срок не успели(30 минут), но учитывая сложность моего случая, справились отлично. Срок я указывал чтобы отсекать тех, кто за мои деньги читает мануалы. :) В данном случае, по своим ощущениям могу сказать, что Александр разбирается и решает поставленные задачи не по "How to".
Приятно было работать, претензий по оплате не имею.

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alexKol
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад