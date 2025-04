Консультация по настройке perl парсера MRTG-логов

Не собирается парсер MRTG-логов MRTG-Parse-0.03

Установил MRTG на Fedora8.

Скачал MRTG-Parse-0.03.

]# perl Makefile.PL

Can't locate ExtUtils/MakeMaker.pm in @INC ...

]# perl -v

This is perl, v5.8.8 built for x86_64-linux-thread-multi

Скачал ExtUtils-MakeMaker-6.56

# pwd

/home/ExtUtils-MakeMaker-6.56

# perl Makefile.PL

Using included version of ExtUtils::Command (1.16) as it is newer than the installed version (1.09).

Writing Makefile for ExtUtils::MakeMaker

# make

make: *** No rule to make target `/usr/lib64/perl5/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi/CORE/config.h', needed by `Makefile'. Stop.

Нужно решить эту проблему.

P.S. Возможны консультации/задачи на постоянной основе.