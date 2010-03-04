Задача для администратора Linux

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Нужен специалист по Linux, чтобы удаленно настроить несколько программ

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Бюджет 500 руб

icq 636776926

Linux
15 лет назад
WebusD
Ирина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров