Исправить пару мелких ошибок

Здравствуйте,

Вообще нужно сделать:

- Исправить ошибку (не работает функция mail() ) - редактировал php.ini и функция перестала работать

- Проверить настройки FCGI - иногда выскакивает ошибка Internal Server Error (устанавливал по мануале на лиссяре, но допустим при работе скрипта ShopCMS через страницу выскакивает данная ошибка)

- Настроить правильно NS сервера (ns1 уже настроен, осталось правильно настроить ns2 на другом внешнем сервере от firstvds) - если это возможно...

Бюджет ограничен, потому желательно сильно не ломить =)