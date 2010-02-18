Исправить пару мелких ошибок

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок224 просмотра

Здравствуйте,

Вообще нужно сделать:

- Исправить ошибку (не работает функция mail() ) - редактировал php.ini и функция перестала работать

- Проверить настройки FCGI - иногда выскакивает ошибка Internal Server Error (устанавливал по мануале на лиссяре, но допустим при работе скрипта ShopCMS через страницу выскакивает данная ошибка)

- Настроить правильно NS сервера (ns1 уже настроен, осталось правильно настроить ns2 на другом внешнем сервере от firstvds) - если это возможно...

Бюджет ограничен, потому желательно сильно не ломить =)

15 лет назад
weber1
Роман 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров