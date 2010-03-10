Специально для Соркин Владимир (KarfaX)

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки206 просмотров

Перенести и настроить форум.

15 лет назад
wisenum
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

KarfaX
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$35
1 день
Отличная работа, тонкий подход.
Это не первое задание, которое получил от Евгения. Он отличный заказчик, приятный в общении, мне нравится с ним работать.

Заявки фрилансеров

KarfaX
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
15 лет назад