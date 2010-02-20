Восстановить удаленную папку

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Закрыт3 заявки181 просмотр

Нужно восстановить удаленную папку в ubuntu server. Файловая система ext3. После удаления поверх ничего не записывалось. Содержимое папки - видео, фото.

Ubuntu
15 лет назад
cs_sirius
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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