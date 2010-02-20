Здравствуйте, Вообще нужно сделать: - Исправить ошибку (не работает функция mail() ) - редактировал php.ini и функция перестала работать - Проверить настройки FCGI - иногда выскакивает ошибка Internal Server ...
Восстановить удаленную папку
Нужно восстановить удаленную папку в ubuntu server. Файловая система ext3. После удаления поверх ничего не записывалось. Содержимое папки - видео, фото.
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