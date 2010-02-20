Очистить сервер от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок334 просмотра

Windows server 2003, доступ по RDP. Желательно справиться в течении нескольких часов.

Предпочтение наименьшей цене

15 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров