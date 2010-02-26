Построение узла связи (SMS-контент) в Москве

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки361 просмотр

Уважаемые коллеги,

Для заказчика находящегося в Новосибирске необходим специалист который помог бы построить и сдать узел связи телематических служб (SMS-контент) в Москве.

Выполняемые задачи

- организация размещения сервера 1-2 unit в Москве на одной из площадок (по согласованию) для co-location

- организация подключения канала Интернет

- базовая настройка серверов Linux (настройка удаленного доступа)

- личное общение с контрагентами (интернет провайдерами, арендодателями стойко-места, россвязьнадзором)

В заявке прошу указать следующее

- Ваш опыт в создании подобных сооружений связи

- Ориентировочную стоимость услуг

- наличие собственных мощностей для co-location в Москве приветствуются!

Linux
15 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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