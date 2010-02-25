Создание cистемы распределения нагрузок

Есть сайт, который предлагает скачать некий контент. Есть файлохранилище, представляющее из себя n серверов где этот контент хранится. Есть большое количество серверов прокладок, обычных, арендованных в разных дц. Все эти сервера-прокладки являются закриптованными и на них поднят туннель "низшего уровня", который лишь переадресовывает пакеты с файлохранилища до конечного пользователя, не перекачивая весь траффик через себя. За этими прокладками ведется наблюдение скриптами, так как на них приходят абузы и они банятся. Когда пользователь получает ссылку на скачку на сайте, скрипт по этой ссылке выбирает из списка прокладок живую и перенаправляет на скачку через нее.

Необходимо реализовать данную систему распределения нагрузок. Кто сталкиваллся с подобными вещами и способен реализовать такую систему пишите. ася пятьсот семьдесят три пятьдесят пять семьдесят три девяносто четыре