Есть сайт, который предлагает скачать некий контент. Есть файлохранилище, представляющее из себя n серверов где этот контент хранится. Есть большое количество серверов прокладок, обычных, арендованных в разных дц. Все эти сервера-прокладки являются закриптованными и на ...
Linux MySQL Apatch системное администрирование
Уважаемые фрилансеры требуется человек для подрержки линукс сервера.. необходимо уметь работать с базой MySQL Web-сервер Apatch почтовый сервер ..
Отвчеу на все вопросы в icq 300-989-574 (триста - девять восемь девять - пять семь четыре ) пишите
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