Linux MySQL Apatch системное администрирование

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Закрыт14 заявок237 просмотров

Уважаемые фрилансеры требуется человек для подрержки линукс сервера.. необходимо уметь работать с базой MySQL Web-сервер Apatch почтовый сервер ..

Отвчеу на все вопросы в icq 300-989-574 (триста - девять восемь девять - пять семь четыре ) пишите

LinuxMySQL
15 лет назад
karablev
Гость 
51 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров