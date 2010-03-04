Решить проблемы после переезда

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок310 просмотров

После переезда с сервера на сервер возникли проблемы в работе движка магазина..

Перестала работать админка, перестали отправляться письма покупателям (о регистрации, о покупке итп). Движок Webasyst

Также нужно проверить правильно ли перенесен крон.

Webasyst
15 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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