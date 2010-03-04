После переезда с сервера на сервер возникли проблемы в работе движка магазина.. Перестала работать админка, перестали отправляться письма покупателям (о регистрации, о покупке итп). Движок Webasyst Также нужно проверить правильно ли перенесен крон.
Настройка SMTP (Windows)
Мне требуется настроить на denwer, smtp для рассылки новостей пользователям.
ICQ 7576962
В Личке не отвечаю!
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