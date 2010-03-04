Настройка SMTP (Windows)

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Закрыт3 заявки172 просмотра

Мне требуется настроить на denwer, smtp для рассылки новостей пользователям.

ICQ 7576962

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SMTP
15 лет назад
h-o-s-t
32 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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