Настройка фаервола, нгинкс и пхпадмин

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок188 просмотров

Требуется в течении суток установить на нгинкс ГеоИпМодуль.

Также активировать и настроить фаервол на ОС Дебиан и установить Пхпадмин.

15 лет назад
Levitt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сделано качественно и быстро с адекватной ценой за проделаную роботу. Обращаюсь с заданием к этому человеку уже второй раз.
Отличный заказчик. Сформулировал четкое ТЗ, от меня соответственное выполнение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад