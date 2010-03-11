Установка и настройка ffmpeg скрипта

Есть сайт, который предлагает скачать некий контент. Есть файлохранилище, представляющее из себя n серверов где этот контент хранится. Есть большое количество серверов прокладок, обычных, арендованных в разных дц. Все эти сервера-прокладки являются закриптованными и на ...