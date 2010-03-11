Перенести базу.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки270 просмотров

Задача:

Есть база от программы SLS-Sklad (www.sls.ru), нужно ее перенести в 1С c учетом всех настроек и тдп.

15 лет назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад

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