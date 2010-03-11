Не собирается парсер MRTG-логов MRTG-Parse-0.03 Установил MRTG на Fedora8. Скачал MRTG-Parse-0.03. ]# perl Makefile.PL Can't locate ExtUtils/MakeMaker.pm in @INC ... ]# perl -v ...
Перенести базу.
Задача:
Есть база от программы SLS-Sklad (www.sls.ru), нужно ее перенести в 1С c учетом всех настроек и тдп.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется в течении суток установить на нгинкс ГеоИпМодуль. Также активировать и настроить фаервол на ОС Дебиан и установить Пхпадмин.Системное администрирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Настроить стандартную форму отправки в джумла любым способом (смтп,пхп, сендмаил) оплата яндекс.деньгиСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Мне требуется настроить на denwer, smtp для рассылки новостей пользователям. ICQ 7576962 В Личке не отвечаю!Системное администрирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
После переезда с сервера на сервер возникли проблемы в работе движка магазина.. Перестала работать админка, перестали отправляться письма покупателям (о регистрации, о покупке итп). Движок Webasyst Также нужно проверить правильно ли перенесен крон.Системное администрирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен специалист по Linux, чтобы удаленно настроить несколько программ Подробнее по асе Бюджет 500 руб icq 636776926Системное администрирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемые коллеги, Для заказчика находящегося в Новосибирске необходим специалист который помог бы построить и сдать узел связи телематических служб (SMS-контент) в Москве. Выполняемые задачи - организация размещения сервера ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Уважаемые фрилансеры требуется человек для подрержки линукс сервера.. необходимо уметь работать с базой MySQL Web-сервер Apatch почтовый сервер .. Отвчеу на все вопросы в icq 300-989-574 (триста - девять восемь девять - пять семь ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5000
Есть сайт, который предлагает скачать некий контент. Есть файлохранилище, представляющее из себя n серверов где этот контент хранится. Есть большое количество серверов прокладок, обычных, арендованных в разных дц. Все эти сервера-прокладки являются закриптованными и на ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $35
Перенести и настроить форум.Системное администрирование1 исполнительЗавершен15 лет назад