Установке и настройка JIRA Project Management Soft

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки214 просмотров

Всем спасибо! уже вчера откликнулся человек и все объяснил.

15 лет назад
meguar
49 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров