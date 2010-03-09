Есть физический сервер с eth0 и eth1 eth0 смотрит во внешний интернет На eth0 висит сам физический сервер и VPS-сервера. На eth1 висят VPS-сервера из локальной сети. Требуется настроить ...
Задание для специалиста по *NIX
Здравствуйте уважаемые!!!
Нужен срочно специалист по Unix ОС!
Жду ответов так и здесь так и в аси!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системное администрирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Имеется сервер с двумя хардами, в данный момент ос centos 5.4 Есть KVM. Нужно на сервере сделать следующее: -загрузиться с freebsd-netinstall -настроить на верную установку без ошибок, со скачиванием ...Закрыт15 лет назад
Задание: Cсконфигурировать IP АТС Asterisk. Для реализации следующих функций: • Прием многоканальных номеров от вышестоящих провайдеров по протоколу SIP. • Возможность создания и администрирования внутренних групп пользователей для совершения звонков между группами. ...Закрыт15 лет назад
Администрирование сервера. Начальная настройка и постоянное обслуживание.Системное администрирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Всем спасибо! уже вчера откликнулся человек и все объяснил.Закрыт15 лет назад
См вложенияЗакрыт15 лет назад
Требуется установка и настройка ffmpeg скрипта настройка конвертации видео и аудио файлов.Закрыт15 лет назад
Задача: Есть база от программы SLS-Sklad (www.sls.ru), нужно ее перенести в 1С c учетом всех настроек и тдп.Закрыт15 лет назад
Не собирается парсер MRTG-логов MRTG-Parse-0.03 Установил MRTG на Fedora8. Скачал MRTG-Parse-0.03. ]# perl Makefile.PL Can't locate ExtUtils/MakeMaker.pm in @INC ... ]# perl -v ...Закрыт15 лет назад
Требуется в течении суток установить на нгинкс ГеоИпМодуль. Также активировать и настроить фаервол на ОС Дебиан и установить Пхпадмин.Системное администрирование1 исполнительЗавершен15 лет назад