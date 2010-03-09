Задание для специалиста по *NIX

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен13 заявок324 просмотра

Здравствуйте уважаемые!!!

Нужен срочно специалист по Unix ОС!

Жду ответов так и здесь так и в аси!

15 лет назад
pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Illarion_SA
Евгений 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
Отличный специалист в *NIX! Знает своё дело, 10 с +! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Illarion_SA
Евгений 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад