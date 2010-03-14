Администрирование сервера. Начальная настройка и постоянное обслуживание.
Asterisk VoIP IP телефония
Задание: Cсконфигурировать IP АТС Asterisk. Для реализации следующих функций:
• Прием многоканальных номеров от вышестоящих провайдеров по протоколу SIP.
• Возможность создания и администрирования внутренних групп пользователей для совершения звонков между группами.
• Учет всех совершаемых звонков и привязка IP АТС Asterisk к биллинговой системе NetUP.
• Создание голосового меню приветсвтия.
• Переадресация звонков.
• Перехват звонков.
• Удержание вызова.
• Запись входящих телефонных разговоров и голосовая почта.
• Прием и передача факсовых сообщений.
Автоматическое резервирование и восстановление данных c IP АТС.
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