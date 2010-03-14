Asterisk VoIP IP телефония

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Задание: Cсконфигурировать IP АТС Asterisk. Для реализации следующих функций:

• Прием многоканальных номеров от вышестоящих провайдеров по протоколу SIP.

• Возможность создания и администрирования внутренних групп пользователей для совершения звонков между группами.

• Учет всех совершаемых звонков и привязка IP АТС Asterisk к биллинговой системе NetUP.

• Создание голосового меню приветсвтия.

• Переадресация звонков.

• Перехват звонков.

• Удержание вызова.

• Запись входящих телефонных разговоров и голосовая почта.

• Прием и передача факсовых сообщений.

Автоматическое резервирование и восстановление данных c IP АТС.

Asterisk
15 лет назад
kenny1111
Вячеслав 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров