Настройка связи между физ и гост серверами xen

Есть физический сервер с eth0 и eth1

eth0 смотрит во внешний интернет

На eth0 висит сам физический сервер и VPS-сервера.

На eth1 висят VPS-сервера из локальной сети.

Требуется настроить мапинг(проброс) портов между физическим сервером и группой гостевых серверов на eth1.

Система CentOS5 x86_64, ядро с поддержкой xen

Подробные картинки по запросу.