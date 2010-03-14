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Настройка связи между физ и гост серверами xen
Есть физический сервер с eth0 и eth1
eth0 смотрит во внешний интернет
На eth0 висит сам физический сервер и VPS-сервера.
На eth1 висят VPS-сервера из локальной сети.
Требуется настроить мапинг(проброс) портов между физическим сервером и группой гостевых серверов на eth1.
Система CentOS5 x86_64, ядро с поддержкой xen
Подробные картинки по запросу.
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