Задание: Cсконфигурировать IP АТС Asterisk. Для реализации следующих функций: • Прием многоканальных номеров от вышестоящих провайдеров по протоколу SIP. • Возможность создания и администрирования внутренних групп пользователей для совершения звонков между группами. ...
Предустановить FreeBSD
Здравствуйте.
Имеется сервер с двумя хардами, в данный момент ос centos 5.4
Есть KVM.
Нужно на сервере сделать следующее:
-загрузиться с freebsd-netinstall
-настроить на верную установку без ошибок, со скачиванием файлов по ftp
-запустить скачивание
Больше ничего не надо.
Дело в том, что у меня не получается это сделать, во время разбивки диска ошибки.
Вот я и ищу человека, который сможет правильно разбить диски на начальном этопе установки, остальное сделаю я сам.
Указывайте стоимость работы и когда сможете приступить.
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