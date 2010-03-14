Предустановить FreeBSD

Здравствуйте.

Имеется сервер с двумя хардами, в данный момент ос centos 5.4

Есть KVM.

Нужно на сервере сделать следующее:

-загрузиться с freebsd-netinstall

-настроить на верную установку без ошибок, со скачиванием файлов по ftp

-запустить скачивание

Больше ничего не надо.

Дело в том, что у меня не получается это сделать, во время разбивки диска ошибки.

Вот я и ищу человека, который сможет правильно разбить диски на начальном этопе установки, остальное сделаю я сам.

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