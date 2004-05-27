Підняти strapi на сервері

Имею несколько десятков VPN хранящихся в SQL базе протоколы SSTP L2TP OPENvpn PPTP с которых нужно сделать прокси. Требования 1. Все соединения держит 1 Сервер (Ос не имеет значение) 2. proxy ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно на сервері (доступи надам) підняти strapi і зробити колекції і компоненти для сайту (сайт теж надам як приклад)
Досвід з Linux
Досвід з Strapi
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