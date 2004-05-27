Підняти strapi на сервері

$150
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки10 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібно на сервері (доступи надам) підняти strapi і зробити колекції і компоненти для сайту (сайт теж надам як приклад)

  • Досвід з Linux

  • Досвід з Strapi

3 месяца назад
guest_1695060609081
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад