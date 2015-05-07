Решить проблему с микротиком

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка125 просмотров

Нужно решить проблему со 100% загрузкой микротика и настроить грамотную нарезку трафика по пользователям, чтобы не забивать канал.

10 лет назад
sinpotek
Антон 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$100
1 день
Работа выполнена, 1,5 недели боролись, Виктор решил за пару часов. Спасибо!
Спасибо за работу ! Хорошее ТЗ и быстрая оплата !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад