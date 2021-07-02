Защитить скрипт от пиратства (лицензии)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Нужно внедрить защиту скрипта (CMS) от пиратского использования. Есть умельцы которые могут проконсультировать в данном вопросе, помочь разобраться как это грамотно реализовать. К примеру проверку определенного домена через наш сервер, есть ли у него купленная лицензия и содержится ли запись об этом в нашей БД.

4 года назад
Greegshiny
Грэг 
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Владимир
 
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