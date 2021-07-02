Нужно внедрить защиту скрипта (CMS) от пиратского использования. Есть умельцы которые могут проконсультировать в данном вопросе, помочь разобраться как это грамотно реализовать. К примеру проверку определенного домена через наш сервер, есть ли у него купленная лицензия и содержится ли запись об этом в нашей БД.