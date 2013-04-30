Дописать проект на Turbo-pascal

Работа содержит описание разработанного программного комплекса по обработке заданного множества данных. Множество данных представляет собой массив записей. Уже реализованы следующие пункты.

1) ввод информации из текстового файла в массив записей;

2) добавление новых элементов в конец массива;

3) просмотр всех элементов массива;

4) вывод информации из массива в текстовый файл;

Программисту следует дописать код по оставшимся пунктам:

5) корректировка полей выбранного элемента (по индексу);

6) замена выбранного элемента;

7) удаление элементов, начиная от выбранного.

Для проекта используются следующие данные:

Множество данных – наблюдения за климатом.

1) дата (string);

2) атмосферное давление (real);

3) температура (longint);

переменные:

namber Integer Номер выбранного пункта меню

zagr_file Boolean Показатель загрузки данных из файла

zapis_colvo Integer Количество записей в массиве

file_text Text Текстовый файл

Array_ukozatel Array_point= array[1..100] of ^klimat Массив указателей на записи

Условия и ограничения

1 Главную процедуру программы с реализацией простейшего меню следует определить в отдельном модуле.

2 Процедуры, реализующие запросы, должны быть размещены в одном или более модулях.

3 Глобальные данные использовать нельзя.

4 На экран выводить элементы в виде таблицы (один элемент – одна строка таблицы).

5 Если после выполнения запроса изменяется хотя бы один элемент, то заканчивать запрос выводом всего множества элементов.

6 Тестами к заданиям служат 2 текстовых файла с правдоподобной информацией.

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