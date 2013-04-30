Добрый день, коллеги. Команде сайта tvbreak.ru требуется флеш-разработчик или команда разработчиков для поддержки собственного плеера на базе Open Source Media Framework. Задачи могут быть разными. Например, от исправления глюка до введения нового функционала. Достойным разработчикам, ...
Дописать проект на Turbo-pascal
Работа содержит описание разработанного программного комплекса по обработке заданного множества данных. Множество данных представляет собой массив записей. Уже реализованы следующие пункты.
1) ввод информации из текстового файла в массив записей;
2) добавление новых элементов в конец массива;
3) просмотр всех элементов массива;
4) вывод информации из массива в текстовый файл;
Программисту следует дописать код по оставшимся пунктам:
5) корректировка полей выбранного элемента (по индексу);
6) замена выбранного элемента;
7) удаление элементов, начиная от выбранного.
Для проекта используются следующие данные:
Множество данных – наблюдения за климатом.
1) дата (string);
2) атмосферное давление (real);
3) температура (longint);
переменные:
namber Integer Номер выбранного пункта меню
zagr_file Boolean Показатель загрузки данных из файла
zapis_colvo Integer Количество записей в массиве
file_text Text Текстовый файл
Array_ukozatel Array_point= array[1..100] of ^klimat Массив указателей на записи
Условия и ограничения
1 Главную процедуру программы с реализацией простейшего меню следует определить в отдельном модуле.
2 Процедуры, реализующие запросы, должны быть размещены в одном или более модулях.
3 Глобальные данные использовать нельзя.
4 На экран выводить элементы в виде таблицы (один элемент – одна строка таблицы).
5 Если после выполнения запроса изменяется хотя бы один элемент, то заканчивать запрос выводом всего множества элементов.
6 Тестами к заданиям служат 2 текстовых файла с правдоподобной информацией.
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Оплата: web-money.
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