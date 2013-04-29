нужно написать динамическую библиотеку (С++/Delphi) с функцией получения истории переписки и списка контактов от агентов: ICQ, Jabber, Mail.ru agent, Miranda, Trillian, QIP, Skype возможна работа по каждому процессу по ...
Настроить прошивку роутера
Нужна консультация человека по покупке оборудования для подключения к интернету. Либо, требуется программист, способный перепрошить роутер так, чтобы он работал как описано тут (в режиме прокси): http://www.cyberforum.ru/servers/thread852020.html
В общем, нужно найти решение проблемы по ссылке выше.
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