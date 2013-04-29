Настроить прошивку роутера

Нужна консультация человека по покупке оборудования для подключения к интернету. Либо, требуется программист, способный перепрошить роутер так, чтобы он работал как описано тут (в режиме прокси): http://www.cyberforum.ru/servers/thread852020.html

В общем, нужно найти решение проблемы по ссылке выше.