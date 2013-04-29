Настроить прошивку роутера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки180 просмотров

Нужна консультация человека по покупке оборудования для подключения к интернету. Либо, требуется программист, способный перепрошить роутер так, чтобы он работал как описано тут (в режиме прокси): http://www.cyberforum.ru/servers/thread852020.html

В общем, нужно найти решение проблемы по ссылке выше.

HTML
12 лет назад
goldeagle
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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