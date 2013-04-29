нужно написать динамическую библиотеку (С++/Delphi) с функцией получения истории переписки и списка контактов от агентов: ICQ, Jabber, Mail.ru agent, Miranda, Trillian, QIP, Skype возможна работа по каждому процессу по ...
Флеш-плеер для проигрывания защищенного видео
Здравствуйте! Нам нужно срочно разработать флеш плеер для воспроизведения защищенного видео.
Можно взять готовый плеер и доработать, можно с нуля.
Вот очень кратко, что нужно, более расширенная информация в переписке.
Нужен плеер FLASH:
-Обязательно с исходниками и подробной инструкцией по компиляции и
обфускации
-Видео указывается в коде HTML и может иметь любое расширение
(переименованый flv понимать)!
-размеры видео указываются в коде HTML
-Должен быть создан и использован наследник класса NetStream(!!)
-В наследнике класса NetStream, должен быть задекларирован URLStream и в
методе Play наследнике класса NetStream, на URLStream повешены события и
определены методы
Остальное в переписке.
Напишите примерные сроки, стоимость ваших услуг и пришлите ссылку на портфолио.
Ждем.
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