Флеш-плеер для проигрывания защищенного видео

Здравствуйте! Нам нужно срочно разработать флеш плеер для воспроизведения защищенного видео.

Можно взять готовый плеер и доработать, можно с нуля.

Вот очень кратко, что нужно, более расширенная информация в переписке.

Нужен плеер FLASH:

-Обязательно с исходниками и подробной инструкцией по компиляции и

обфускации

-Видео указывается в коде HTML и может иметь любое расширение

(переименованый flv понимать)!

-размеры видео указываются в коде HTML

-Должен быть создан и использован наследник класса NetStream(!!)

-В наследнике класса NetStream, должен быть задекларирован URLStream и в

методе Play наследнике класса NetStream, на URLStream повешены события и

определены методы

Остальное в переписке.

Напишите примерные сроки, стоимость ваших услуг и пришлите ссылку на портфолио.

Ждем.