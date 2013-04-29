Вновь работа со сканером штрих-кода

Необходимо решение следующей проблемы.

Пример: Магазин одежды. На каждом товаре есть штрих код магазина ( в каждом магазине свой ), когда продавец сканирует их кассовая программа находит товар в своей базе по штрих-коду.

Я хочу наклеить на каждый товар еще один штрих код, свой. Он должен распозноваться только моей программой.

Тоесть: 1 сканер - COM , 2 программы (одна магазина, вторая моя), если продавец сканирует свой штрихкод, сканер должен послать данные в их программу, если сканирует мой, то сканер должен послать информацию в мою программу.

Мой штрих код и штрихкод магазина всегда отличается типом. Тоесть в этой утилите, я выбираю тип который использует магазин, а для себя выбираю отличный от их типа штрих кода. Утилита данные посылает на веб-сервис, тоесть она еще и авторизируется на сервере.

Жду ваших предложений.

Конкретной модели сканера нет. В каждом магазине свой. Драйвер это надо делать или не драйвер не знаю.

Нужна ваша помощь. Спасибо за внимание.