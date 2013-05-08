Программа для управления оконным приложением

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Завершен3 заявки216 просмотров

Необходима программа, которая бы запускала нужное кол-во приложений под Windows "нажимала" кнопки в нужном порядке, и при окончании процесса закрывала приложение(выскакивает окошко что процесс окончен)

среда разработки C#

12 лет назад
whitemage
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$35
4 дня
Задача выполнена во время. и как нужно. я остался доволен. Всегда на связи, работать удобно и легко.
Работа прошла хорошо, на все мои вопросы были получены четкие и быстрые ответы, вообще с человеком приятно работать.

Заявки фрилансеров

winnie-the-p00h
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад