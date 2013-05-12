нужно написать динамическую библиотеку (С++/Delphi) с функцией получения истории переписки и списка контактов от агентов: ICQ, Jabber, Mail.ru agent, Miranda, Trillian, QIP, Skype возможна работа по каждому процессу по ...
Приложение, моделирующее работу светофора
Разработать приложение, моделирующее работу светофора, стоящего на пересечении главной и
второстепенной дорог1. Несколько пешеходов переходят дорогу. Все транспортные средства должны
остановиться, если зажигается красный свет. Обычно для главной дороги горит зеленый свет, а для
второстепенной красный свет светофора меняется, когда
1) сенсорное устройство определило, что по второстепенной дороге к перекрестку подъехал
автомобиль;
2) пешеход, который хочет перейти главную дорогу, нажимает предусмотренную на этот случай
кнопку.
При управлении работой светофора необходимо соблюдать следующие условия:
1. Транспортный поток на главной дороге можно остановить только в том случае, если перед этим
на главной дороге зеленый свет горел в течение времени, не менее заданного значения Green,
например, трех минут.
2. Транспортный поток на главной дороге можно остановить каждый раз только на заданное
значение Stoppage, например 30 сек, причем Stoppage
3. Многократные запросы на прекращение движения по главной дороге имеют тот же результат, что
и единственный. Это позволяет избежать необязательных переключений светофора, которые
могли бы быть вызваны многократным нажатием кнопки
Выбранный исполнитель
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