Необходима программа, которая бы запускала нужное кол-во приложений под Windows "нажимала" кнопки в нужном порядке, и при окончании процесса закрывала приложение(выскакивает окошко что процесс окончен) среда разработки C#
Поддержка flash-плеера на базе OSMF
Добрый день, коллеги. Команде сайта tvbreak.ru требуется флеш-разработчик или команда разработчиков для поддержки собственного плеера на базе Open Source Media Framework. Задачи могут быть разными. Например, от исправления глюка до введения нового функционала. Достойным разработчикам, достойная бюджет. Так же, к плееру есть документация.
Описание некоторых возможностей плеера:
-плеер воспроизводит видеопотоки прямого эфира и VOD,
-в полном объеме поддерживает DVR и навигацию по записанному фрагменту DVR,
несколько потоков разного качества для одного источника,
-отображает видеорекламу в формате VAST,
-каждые 5 секунд сохраняет в Google Analitycs статистику воспроизведения,
-относительнно типа отображения и размещения на странице сайта плеер поддерживает полноэкранный, широкоэкранный, обычный и попап- режимы работы,
-в обычном и попап- режимах плеер поддерживает динамическое изменение размеров сцены видео,
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