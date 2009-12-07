Необходимо написать простой интерфейс для squid реализующий следующую возможность: Прокси сервер squid работает в прозрачном режиме, в проходящие через него страницы вставляются дополнительные блоки информации, вставка блоков происходит через систему шаблонов т.е. в шаблоне указывается где вставлять и что. Правка шаблона должна быть реализована крайне просто, можно с применением технологии AJAX. Это так сказать суть - будет и ТЗ, но позже.

Жду ваших предложений по срокам и цене. Исполнители из города Петербурга имеют больший приоритет.