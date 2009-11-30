Создание ActiveX обьекта для использования в IE

Необходимо создать обьект ActiveX, который будет использован в IE.

Объект должен получать параметры и запускать единственное приложение на машине пользователя из IE.

Фактически, действия обьекта аналогичны WScript.Shell (Run,Exec) с той лишь разницей, что будет выполнять единую команду и позволять создание и выполнение скриптам, загруженным из внешнего мира. Использоваться обьект будет из JavaScript. Возможность инсталяции на компьютере заказчика есть. Вид решения - исполняемый файл, который сам себя зарегиистрирует в реестре.

Сроки, стоимость и вопросы, прошу присылать - ut7cq (собаченка) ukr.net (Сергей)