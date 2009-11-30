Консультация по Lisp (AutoLisp)

Системное программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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Нужно объяснить как написать простенькую программу на lisp

Пользователь вводит массив, если его нет в базе массивов – написать сообщение, если есть – 2 типа сообщений: принадлежит 1й части базы массивов или принадлежит 2й части массивов.

Если так непонятно – при общении расскажу, ничего сложного, нужно только сказать как это записать в лиспе :)

14 лет назад
s-t-r-i-k-e-r
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад