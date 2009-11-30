Консультация по Lisp (AutoLisp)

Нужно объяснить как написать простенькую программу на lisp

Пользователь вводит массив, если его нет в базе массивов – написать сообщение, если есть – 2 типа сообщений: принадлежит 1й части базы массивов или принадлежит 2й части массивов.

Если так непонятно – при общении расскажу, ничего сложного, нужно только сказать как это записать в лиспе :)