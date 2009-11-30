Консультация по Lisp (AutoLisp)

Требуется скорректировать имеющийся дистрибутив Linux - добавить поддержку SCASI и Vmware Более подробная информация по запросу.
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Нужно объяснить как написать простенькую программу на lisp
Пользователь вводит массив, если его нет в базе массивов – написать сообщение, если есть – 2 типа сообщений: принадлежит 1й части базы массивов или принадлежит 2й части массивов.
Если так непонятно – при общении расскажу, ничего сложного, нужно только сказать как это записать в лиспе :)
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