Консультация по криптографии ГОСТ

Коллеги, всем привет!

Нужна консультация на предмет того, какими способами возможно (и возможно ли вообще) реализовать обмен сообщениями со сквозным (end-to-end) шифрованием, примерно как это сделано в PGP, только с использованием российских криптоалгоритмов по ГОСТам. Насколько я понимаю, в рамках PGP, текст сообщения шифруется открытым ключом адресата (получателя), которому затем и пересылается. Также, насколько я понимаю, ГОСТы не поддерживают асимметричное шифрование, только создание и проверку электронной подписи. Однако, мне подсказали, что, цитирую: "для безопасного обмена сообщениями с использованием ГОСТ алгоритмов существует схема выработки сессионного ключа на основе асимметричных пар RFC 4357, сообщения шифруются симметричным алгоритмом ГОСТ 28147." Насколько это соответствует действительности и можно ли с помощью сессионных ключей организовать обмен сообщениями в стиле PGP? Короче, нужна помощь с мат. частью )

За подробную консультацию и помощь в выработке подходящего решения готов предоставить вознаграждение, пишите свои предложения.

Спасибо!