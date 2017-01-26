Консультация по криптографии ГОСТ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка154 просмотра

Коллеги, всем привет!

Нужна консультация на предмет того, какими способами возможно (и возможно ли вообще) реализовать обмен сообщениями со сквозным (end-to-end) шифрованием, примерно как это сделано в PGP, только с использованием российских криптоалгоритмов по ГОСТам. Насколько я понимаю, в рамках PGP, текст сообщения шифруется открытым ключом адресата (получателя), которому затем и пересылается. Также, насколько я понимаю, ГОСТы не поддерживают асимметричное шифрование, только создание и проверку электронной подписи. Однако, мне подсказали, что, цитирую: "для безопасного обмена сообщениями с использованием ГОСТ алгоритмов существует схема выработки сессионного ключа на основе асимметричных пар RFC 4357, сообщения шифруются симметричным алгоритмом ГОСТ 28147." Насколько это соответствует действительности и можно ли с помощью сессионных ключей организовать обмен сообщениями в стиле PGP? Короче, нужна помощь с мат. частью )

За подробную консультацию и помощь в выработке подходящего решения готов предоставить вознаграждение, пишите свои предложения.

Спасибо!

8 лет назад
nartamonov
Николай 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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