Объяснить как перенести символы массово в одну строку в Open office

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  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки186 просмотров

Объяснить как перенести символы массово в одну строку в Open office или exel https://www.youtube.com/watch?v=ZwQEo7abn0I&feature=youtu.be

8 лет назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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