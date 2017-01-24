Конвертировать xls/yml в csv

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок266 просмотров

Коллеги, задача подробно описана в ТЗ: https://yadi.sk/i/UGrFaHx33ASgwJ

Это может быть веб-интерфейс, десктоп программа или Макрос на VBA.

VBA
8 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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