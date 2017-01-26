Доработать скрипт парсера (несложное задание)

Добрый день

Есть потоковый парсер сайта объявлений, который уже работает. Управляющие скрипты на bash, сбор списков через wget с регулярными выражениями. Сбор подробностей на java (casperjs+phantomjs).

Нужно внести несложные изменения в работу парсера. Сейчас он парсит по прямой ссылке со всего списка объявлений, а нужно заменить на другую ссылку и разбить запросы. Небольшая доработка в общем.

Настроенный с фантомом и каспером сервер уже есть. Прокси и все необходимое тоже есть. Скрипт прикреплен к проекту. Прочтите ТЗ, оцените стоимость, пожалуйста. По срокам – там работы на 2-3 часа.

Спасибо