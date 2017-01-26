Доработать скрипт парсера (несложное задание)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки250 просмотров

Добрый день 

Есть потоковый парсер сайта объявлений, который уже работает. Управляющие скрипты на bash, сбор списков через wget с регулярными выражениями. Сбор подробностей на java (casperjs+phantomjs). 

Нужно внести несложные изменения в работу парсера. Сейчас он парсит по прямой ссылке со всего списка объявлений, а нужно заменить на другую ссылку и разбить запросы. Небольшая доработка в общем. 

Настроенный с фантомом и каспером сервер уже есть. Прокси и все необходимое тоже есть. Скрипт прикреплен к проекту. Прочтите ТЗ, оцените стоимость, пожалуйста. По срокам – там работы на 2-3 часа. 

Спасибо

Java
8 лет назад
mcjanik
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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