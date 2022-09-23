Задача заключается в сборке 6 пакетов на ALT Linux, предложенных в ALT Linux Bugzilla. Необходимо создать папку '.gear' с 'rules', написать spec-файлы и выполнить сборку. В качестве результата требуется предоставить написанные spec-файлы. Дополнительные материалы для сборки включают описание секций spec-файлов, создание spec-файлов и руководство по hasher.
Лабораторная работа
Написать программу на языке С++ или Java, которая исполняет криптографические преобразования(шифрование и дешифрования) над файлами за одним из методов симетричечкого шифрования соответственно вашего варианта.
Вариант:
Перестановочный шифр с ключом для англ. языка. Результат предоставить в битовом представлении(в шестнадцатеричной системе счисления).
P.S Код не большой должен быть
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