Менеджер закачек

Необходим опытный программист или команда для разработки программы(сервера с базой данных) и програмы(клиента) Нужно разработать программу(сервера с базой данных) и програму(клиента) которая могла бы согласованно работать с сервером(заносить и брать оттуда информацию). Аналогичную уже ...