Менеджер закачек

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт12 заявок385 просмотров

Необходимо написание windows программы – многопоточного менеджера закачек (подобно FlashGet/ReGet, но с меньшим количеством функций). Ищется программист с опытом создания подобных приложений.

17 лет назад
wyndyh
Dmitry Ll 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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