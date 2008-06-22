Разработка программы(сервера) и програму(клиента)

Необходим опытный программист или команда для разработки программы(сервера с базой данных) и програмы(клиента)

Нужно разработать программу(сервера с базой данных) и програму(клиента) которая могла бы согласованно работать с сервером(заносить и брать оттуда информацию). Аналогичную уже имеющейся. Так же нужно добавить функции:

Авторизациии клиента

Возможность создовать новых клиентов на сервере(а также их регистрация)

А также возможность на программе сервере дополнять список полей для программы клиента.

Оплата по окончанию работы (либо имеется вариант оплаты с инвестированием) в любой платёжной системе.